Многие российские артисты отменили свои концерты в Петербурге

Об отмене сообщил Oxxxymiron, Ани Лорак, "Муммий Тролль", Муся Тотибадзе и др.

Многие российские музыканты отменили или перенесли свои концерты из-за ситуации на Украине. Так, об отмене сообщил рэпер Oxxxymiron. Он на неопределенное время перенес сразу шесть своих выступлений в Петербурге и Москве.

Также 2 марта не состоится концерт Ани Лорак в БКЗ "Октябрьский". Российская группа "Муммий Тролль" от выступлений тоже отказалась. В клубе "Морзе" должны были выступить группы Drain Gang, Tommy Cash, Woodkid, Муся Тотибадзе и GusGus, но их концерты не состоятся. В А2 на неопределенный срок перенесли выступления Jah Khalib, Теоны Контридзе, Maruv, Bones, Disclosure и Asking Alexandria.

Стоит отметить, что группа "Марсель" не стала отменять концерт. 5 марта музыканты выступят в клубе "Космонавт".

Фото: pexels.com