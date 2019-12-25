Группа "Марсель" 5 марта выступит с праздничным концертом в клубе "Космонавт"

Музыканты решили не отменять выступление в связи с последними событиями, потому что жителям города "нужна отдушина и хорошие эмоции".

Группа "Марсель" 5 марта выступит с праздничным концертом "Эти песни для тебя" в клубе "Космонавт", приуроченным к Международному женскому дню. Начало в 20:00.

Музыканты решили не отменять выступление в связи с последними событиями, потому что жителям города "нужна отдушина и хорошие эмоции".

В программе – лучшие хиты группы: "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Эта песня для тебя", "Здравствуй, мам", "Туда где" и "Сколько бы", также в этот вечер прозвучат несколько совершенно новых песен.

Специальные гости: Gangsburg, Zammer MC, Жора Князь.

Фото: организаторы