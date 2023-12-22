Гала-концерт Ильи Авербуха в Петербурге начнётся с минуты молчания

Среди артистов, которые примут участие в шоу, будут Алексей Ягудин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Артем Федорченко.

Во вторник, 26 марта, в СК "Юбилейный" состоится гала-концерт знаменитого ледового театра "Вместе и навсегда" из Петербурга под режиссурой Ильи Авербуха. Начало мероприятия будет предваряться минутой молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл". Организаторы настоятельно просят зрителей прийти заранее, так как на входах будет проводиться досмотр. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В рамках программы "Вместе и навсегда" будут принимать участие знаменитости фигурного катания и олимпийские чемпионы разных поколений. Среди артистов, которые примут участие в шоу, будут Алексей Ягудин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Артем Федорченко.

В число участников программы также включены Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгений Семененко, Михаил Коляда и Матвей Ветлугин.

Ранее мы сообщили о том, что меры безопасности усилили в общественном транспорте и соцучреждениях Петербурга.

Фото: предоставлено организаторами