На станции Большая Ижора электричка встала из-за обрыва контактной сети

Проблема привела к задержкам других пригородных составов.

На железнодорожных путях около платформы Большая Ижора произошла поломка контактной сети, нарушившая сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом. Об этом проинформировала "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Согласно полученным данным, около 17 часов вечера 22 апреля вовремя не смогла добраться до станции Калище одна из электричек. Пассажирам пришлось ждать, когда рабочие починят неисправность в течение двух часов. Ситуация сказалась на задержках других отправлений составов.Представители ОЖД рассказали, что по максимуму делали все возможное, чтобы сократить вынужденное отставание пригородных поездов.

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