  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:18
109
mook1
Код вставки плеера

В доме на проспекте Маршала Жукова произошёл пожар

0 0

На улицу из охваченного пожаром дома вывели 12 человек.

В доме №22 по проспекту Маршала Жукова в Петербурге утром воскресенья произошёл пожар. Видео с места происшествия поделились пользователи группы "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". На кадрах можно заметить, как крупные клубы дыма выходят из окна квартиры.

Подробности происшествия в Кировском районе Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу. В девятом часу утра огонь охватил квартиру в 15-этажном здании жилого дома – бывшего общежития. Пожар в пятикомнатной квартире проходил по №1, на 15-м этаже на площади 40 квадратных метров оказалось сильное задымление. 

На улицу из охваченного пожаром дома вывели 12 человек, а из горящей квартиры – женщину и ребенка. В десятом часу утра открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших пока не поступало. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: маршала жукова, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии