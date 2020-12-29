В доме на проспекте Маршала Жукова произошёл пожар

На улицу из охваченного пожаром дома вывели 12 человек.

В доме №22 по проспекту Маршала Жукова в Петербурге утром воскресенья произошёл пожар. Видео с места происшествия поделились пользователи группы "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". На кадрах можно заметить, как крупные клубы дыма выходят из окна квартиры.

Подробности происшествия в Кировском районе Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу. В девятом часу утра огонь охватил квартиру в 15-этажном здании жилого дома – бывшего общежития. Пожар в пятикомнатной квартире проходил по №1, на 15-м этаже на площади 40 квадратных метров оказалось сильное задымление.

На улицу из охваченного пожаром дома вывели 12 человек, а из горящей квартиры – женщину и ребенка. В десятом часу утра открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших пока не поступало.

Видео: vk.com/spb_today