В корпусе ИТМО на Биржевой улице произошел пожар

Пострадавших от возгорания нет.

В Василеостровском районе спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном доме №14 на Биржевой линии, в котором находится Университет ИТМО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу в воскресенье.

Сообщение о происшествии поступило в 19:12. Пожар произошел на втором этаже административного корпуса здания. В помещении горела обстановка на площади 8 квадратных метров. На место инцидента направили 3 спецмашины и 15 человек личного состава. Возгорание локализовали.

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Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу