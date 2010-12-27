На Лиговском проспекте вспыхнули две бытовки

Сведений о пострадавших пока нет.

Во Фрунзенском районе спасатели ликвидировали пожар. Об этом в воскресенье уведомило ГУ МЧС по Петербургу.

Горели две дощатые бытовки у жилого дома №271 на Лиговском проспекте. Соответствующее сообщение поступило в службу в 11:45. На место происшествия прибыло 15 пожарных на трех спецмашинах. Сгоревшие сооружения в итоге разобрали.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что утром 38 человек тушили пожар в однокомнатной квартире на Вадима Шефнера.

Фото: Pixabay