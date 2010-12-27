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На Лиговском проспекте вспыхнули две бытовки
Сегодня, 18:02
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arteliseev

На Лиговском проспекте вспыхнули две бытовки

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Сведений о пострадавших пока нет.

Во Фрунзенском районе спасатели ликвидировали пожар. Об этом в воскресенье уведомило ГУ МЧС по Петербургу.

Горели две дощатые бытовки у жилого дома №271 на Лиговском проспекте. Соответствующее сообщение поступило в службу в 11:45. На место происшествия прибыло 15 пожарных на трех спецмашинах. Сгоревшие сооружения в итоге разобрали.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что утром 38 человек тушили пожар в однокомнатной квартире на Вадима Шефнера.

Фото: Pixabay

 

Теги: лиговский проспект, пожар, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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