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Загоревшуюся однокомнатную квартиру на Вадима Шефнера тушили 38 человек
Сегодня, 9:50
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nadezhda_sib

Загоревшуюся однокомнатную квартиру на Вадима Шефнера тушили 38 человек

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Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Утром 29 декабря сотрудники МЧС потушили пожар в жилом доме на улице Вадима Шефнера, 12, корпус 1. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о ЧП поступило в 06:39. Огонь охватил кухню и коридор в однокомнатной квартире на площади 18 кв.метров. В 07:14 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших пока не поступали. 

В тушении участвовали 38 спасателей и 9 единиц техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе сгорел частный одноэтажный дом. 

Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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