Загоревшуюся однокомнатную квартиру на Вадима Шефнера тушили 38 человек

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Утром 29 декабря сотрудники МЧС потушили пожар в жилом доме на улице Вадима Шефнера, 12, корпус 1.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о ЧП поступило в 06:39. Огонь охватил кухню и коридор в однокомнатной квартире на площади 18 кв.метров. В 07:14 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

В тушении участвовали 38 спасателей и 9 единиц техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе сгорел частный одноэтажный дом.

Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу