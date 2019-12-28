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Видео: в Приморском районе загорелся частный одноэтажный дом

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Дом сгорел, но, к счастью, информации о пострадавших не поступало.

Вечером 28 декабря в Приморском районе Петербурга загорелся дом. Очевидцы сняли пожар на видео.

Как уточнили свидетели, здание находится недалеко от Шуваловского карьера. По информации пресс-службы ГУ МЧС Петербурга, сообщение о пожаре на Заповедной, 63 поступило в 17:57. Спустя час огонь ликвидировали. Одноэтажный рубленный дом полностью сгорел, информации о пострадавших не поступало. 

В тушении пожара участвовали 21 человек личного состава и 5 единиц техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный житель Пушкина поджег дом сестры из-за отказа дать в долг тысячу.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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