В доме №61 на Садовой появится филиал библиотеки Лермонтова

Мариинский театр приступил к археологическим работам.

В доме № 61 по Садовой улице, где жил великий поэт Михаил Лермонтов, откроется структурное подразделение библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на комитете по культуре.

Сообщается, что Мариинский театр будет реконструировать здание и организует в доме мемориальную зону, посвященную Лермонтову. Кроме того, в планах театра открытие филиала библиотеки имени Лермонтова на втором этаже здания.

Здание находится в управлении Мариинского театра. Театр сказал "Петербургскому дневнику", что в доме хотят размещать своих сотрудников и приглашенных гостей. На данный момент театр организовал полевые археологические работы.

КГИОП ожидает от Мариинки документацию по сохранению дома-памятника. На все работы театру дали три года.

Ранее мы писали, что петербургские активисты читают стихи в защиту дома Лермонтова. Они борются за создание в брошенном доме музея поэта.

Фото: Дом Лермонтова на Садовой, 61 / "ВКонтакте"