В мастерской на Красного Курсанта произошел пожар

Информации о пострадавших не поступало.

Как стало известно Piter.tv, днем 5 марта в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. На первом этаже в доме №19 по улице Красного Курсанта загорелся мусор, в результате пожара пятерым пришлось выйти из помещения мастерской. Площадь пожара заняла пять квадратных метров, уточнили Piter.tv в ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13:24, огонь был ликвидирован в 14:05. К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.

Ранее мы сообщали о том, что пожарные в ночь на 3 март тушили дом в Тосненском районе Ленобласти. На пепелище были найдены тела двух погибших.

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