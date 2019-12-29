В Ленобласти в пожаре погибли два человека

Пожар тушили почти четыре часа.

Пожарные в ночь на вторник тушили дом в Тосненском районе Ленобласти. На пепелище были найдены тела двух погибших. Об этом сообщил 47news со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ленобласти.

Сообщение о возгорании в деревне Шапки поступило на пульт дежурного в 1:17. В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Справиться с возгоранием удалось в 5:15 утра. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

Ранее в квартире на Белы Куна заживо сгорел человек.

Фото: Piter.TV