Видео: на улице Шелгунова ремонтируют теплосеть для 161 дома

В Невском районе полным ходом идут ремонтные работы на магистральном трубопроводе.

В Невском районе ремонт магистрального трубопровода временно ограничил поступление тепла для жителей 161 здания. Сообщается, что 17 домах, в которых располагаются социальные учреждения, обеспечение теплом будет в полном объеме. Также известно, что перебоев с горячей водой не предусмотрено: она поступит по резервной системе.

Дефективность ремонтируемоего участка обнаружила аэрофотосъемка дороги. Дорожные службы решили не ждать, когда трубу прорвет, и начали укреплять конструкцию заранее. Срочные работы проводятся с 11 утра 25 декабря. Известно, что сотрудники двух экстренных бригад будут заниматься починкой до полуночи 26 декабря.