В дома Адмиралтейского района вернут тепло вечером 26 января

В дома Адмиралтейского района вернется тепло 26 января после 19.00.

В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе починили трубу, которая лишила оставила жилые дома без тепла. В скором времени во многие дома вернется тепло, однако некоторым жильцам придется терпеть до вечера.

В пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщили, что сварочные работы на Троицком проспекте, 4, завершили в 13.00. Затем начали заполнять 800-мм трубопровод горячей водой. В компании пояснили, что 192 попавших в зону ремонта здания постепенно переводят на постоянную схему теплоснабжения. 18 оставшихся домов останутся без тепла еще некоторое время. Тепло в их квартиры в полном объеме вернется после семи часов вечера.