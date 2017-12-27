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В дома Адмиралтейского района вернут тепло вечером 26 января
Вчера, 15:27
0
Shdaria
479

В дома Адмиралтейского района вернут тепло вечером 26 января

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В дома Адмиралтейского района вернется тепло 26 января после 19.00.

В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе починили трубу, которая лишила оставила жилые дома без тепла.  В скором времени во многие дома вернется тепло, однако некоторым жильцам придется терпеть до вечера.

В пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщили, что сварочные работы на Троицком проспекте, 4, завершили в 13.00. Затем начали заполнять 800-мм трубопровод горячей водой. В компании пояснили, что 192 попавших в зону ремонта здания постепенно переводят на постоянную схему теплоснабжения. 18 оставшихся домов останутся без тепла еще некоторое время. Тепло в их квартиры в полном объеме вернется после семи часов вечера.

 

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Теги: жкх , новости петербург , новости спб , общество , петербург , происшествия спб , теплосети
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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