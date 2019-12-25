В дом бывшей Голландской реформатской церкви вернулся уникальный орган

До 2012 года он находился в Нидерландах.

В Петербурге появился уникальный орган, изготовленный в 1910 году. Как сообщили 11 июня в комитете по культуре, инструмент появился в зале бывшей Голландской реформатской церкви на Невском, 20. Сейчас там располагается Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского.

Отмечается, что инструмент установили на пустующем органном балконе. Услышать звучание органа можно будет на концертах центра, а студенты консерватории смогут учиться на нем играть.

Орган был изготовлен в 1910 году Мартом Вермейленом, до 2012 года инструмент находился в одной из церквей нидерландской провинции Фрисландии. Орган выкупило на собранные деньги общество "Друзья Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщали о том, что в Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется также культура организации рабочего места.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга