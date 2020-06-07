В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется также культура организации рабочего места.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что в Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России. Об этом сообщил замминистр просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко заявил, что российские колледжи приступят к работе 1 сентября. При этом замминистр просвещения отметил, что специалистам придется учиться организовывать работу в любых условиях.

В настоящее время, помимо профессиональных компетенций, формируется также культура организации рабочего места.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве с 14 июня планируется отменить пропуски.

Видео:kremlin.ru