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В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

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В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется также культура организации рабочего места.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что в Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России. Об этом сообщил замминистр просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко заявил, что российские колледжи приступят к работе 1 сентября. При этом замминистр просвещения отметил, что специалистам придется учиться организовывать работу в любых условиях.

В настоящее время, помимо профессиональных компетенций, формируется также культура организации рабочего места.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве с 14 июня планируется отменить пропуски.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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