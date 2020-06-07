Об отмене пропусков могут объявить 8 июня.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что в Москве с 14 июня планируется отменить пропуски. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.

Инсайдер отметил, что об отмене пропусков могут заявить 8 июня.

Напомним, что ранее Собянин анонсировал "радикальные решения" по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии. Стоит отметить, что пока официально мэрия Москвы не заявляла об отмене пропусков.

Ранее мы сообщали о том, что экс-главный санитарный врач России Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве.

Видео:kremlin.ru