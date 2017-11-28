В Пушкинском районе введут особые охраняемые границы в долине реки Поповки

Правительство Петербурга создало особые условия охраны в долине реки Поповки.

В Смольном одобрили инициативу создать охранную зону в долине реки Поповки. Водный объект располагается в Пушкинском районе Петербурга и нуждается в защите правительства. Решение по данному вопросу принято днем 27 февраля на городском заседании.

Эксперты доказали уникальность водного ресурса. На прилегающей к нему территории находятся окаменелости древних морских организмов. Земля сохранила выходы к палеозйским горным породам.

Отметим, что еще в 2013 году долина получила статус особо охраняемой. К этим 82 гектарам присоединили еще 100 га, добавленные по предыдущим границам пространства. Согласно новым правилам, на земле введут новый режим пользования. Там запретят разводить костры, хранить бытовые и производственные отходы, загрязнять грунт, поверхностные воды и подземные течения. Информацию о закреплении границ внесут в специальный реестр. Также, на данной территории определять ограничивающие правила относительно строительства.

Сейчас на берегах реки Поповки установлены садоводства, жилые дома с земельными участками, отделение Всероссийского института растениеводства имени Вавилова и станция Водоканала.

