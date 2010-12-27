В доходном доме купцов Елисеевых более 20 лет коммунальщики не справляются с протечками

Специалисты решают проблему косметическим ремонтом, не решаясь заделывать крышу.

Петербуржцы рассказывают о проблемном состоянии дома купцов Елисеевых, который располагается по улице Ломоносова. По данным жильцов, более 20 лет в здании наблюдаются протечки, образующиеся из-за попадания талой воды. Местные жители боятся обрушения.

Напомним, что дом купцов Елисеевых является туристическим объектом города на Неве. Посмотреть на архитектурные решения собираются гости со всего мира. Внешний вид дома не вызывает никаких нареканий, в отличие от его интерьера.

Добавим, что каждую зиму коммунальные службы составляют административные акты об ущербе и справляются с последствиями стихии. Однако, косметический ремонт не решает проблемы, по мнению местного населения.

Фото: Piter.tv

