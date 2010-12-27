В доходном доме Вавельберга откроют пятизвездочный отель

В скором времени в здании пройдет ряд реставрационных работ, после которых внешний вид архитектурного наследия останется неизменным.

В старинном здании, находящемся в самом сердце Северной столицы, именуемом как доходный дом Вавельберга, в скором времени пройдет ряд строительных работ, после которых внешний вид здания сохранит былой облик. Отметим, что работы носят исключительно реставрационный характер.

Будущий отель рассчитан на 158 гостей и 9 номеров, из которых более половины будет отдано однокомнатным. 20 номеров ‒ двухкомнатных и один люкс. Они будут располагаться по пятый этаж включительно, мансарда также включена в проект.

Также в новом отеле появится уютный ресторан высшего класса, который расположится на первом этаже здания и будет иметь веранду со стеклянной крышей, которая непременно заинтересует новых клиентов, по мнению создателей проекта.