Капитальный ремонт завершился в доходном доме Елисеевых

Новый лифт обладает улучшенными техническими характеристиками: он стал быстрее и способен поднимать больший вес.

Жилищный комитет Петербурга поделился новостью о том, что в историческом здании Елисеевых на набережной Фонтанки подходит к концу капитальный ремонт лифта.

Специалисты тщательно работали над сохранением первоначального облика парадной, при этом уделяя особое внимание соблюдению современных стандартов безопасности.

Здание по адресу Ломоносова, 14, относится к категории объектов культурного наследия, поэтому декоративные элементы, включая кованую ограду и перила вокруг лифтовой шахты, находятся под наблюдением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Чтобы не нарушить историческую целостность, новое лифтовое оборудование было установлено внутри старых конструкций. Установка перфорированной шахты и использование оригинальных цветовых решений помогли создать ощущение легкости и прозрачности.

Новый лифт обладает улучшенными техническими характеристиками: он стал быстрее и способен поднимать больший вес. В настоящее время ведутся последние пусконаладочные работы, и скоро жители дома смогут воспользоваться обновленным оборудованием. Стоит отметить, что изначально здание, построенное в конце XIX века, было оснащено паровым лифтом, который позже заменили на электрический.