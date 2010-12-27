В Курортном районе 30-летний педофил надругался над семилетней девочкой в детском лагере

Сотрудник детского лагеря напал на маленькую девочку в Приморском районе.

В Курортном районе 30-летний разнорабочий детского лагеря изнасиловал семилетнюю девочку. Педофил совершил насильственные действия против ребенка 28 сентября. В правоохранительные органы обратилась мать жертвы.

По словам женщины, около полудня в четверг ее дочку подкараулил педофил. Все произошло на территории детского лагеря на Приморском шоссе. Заявительница обвинила в совершенном преступлении 30-летнего сотрудника лагеря. В настоящее время полиция проверяет факты и занимается изучением обстоятельств дела.