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В Курортном районе 30-летний педофил надругался над семилетней девочкой в детском лагере
Сегодня, 9:03
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lesjasap
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В Курортном районе 30-летний педофил надругался над семилетней девочкой в детском лагере

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Сотрудник детского лагеря напал на маленькую девочку в Приморском районе.

В Курортном районе 30-летний разнорабочий детского лагеря изнасиловал семилетнюю девочку. Педофил совершил насильственные действия  против ребенка 28 сентября. В правоохранительные органы обратилась мать жертвы. 
 
По словам женщины, около полудня в четверг ее дочку подкараулил педофил. Все произошло на территории детского лагеря на Приморском шоссе. Заявительница обвинила в совершенном преступлении 30-летнего сотрудника лагеря. В настоящее время полиция проверяет факты и занимается изучением обстоятельств дела. 
Теги: детский легерь , курортный район
Категории: Новости СПб

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