В детских садах Красносельского района оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры

В детских садах Красносельского района Петербурга оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в районном надзорном ведомстве.
Представителями прокуратуры было установлено, что не во всех детских садах уличные игровые площадки оборудованы теневыми навесами для защиты детей от осадков.
Прокурор района направил в суд исковые заявления, потребовав от руководства дошкольных учреждений обеспечить установку теневых навесов. Требования прокурора удовлетворены.
Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
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