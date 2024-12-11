В детских садах Красносельского района оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры

Прокурор района направил в суд исковые заявления.

В детских садах Красносельского района Петербурга оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в районном надзорном ведомстве.

Представителями прокуратуры было установлено, что не во всех детских садах уличные игровые площадки оборудованы теневыми навесами для защиты детей от осадков.

Прокурор района направил в суд исковые заявления, потребовав от руководства дошкольных учреждений обеспечить установку теневых навесов. Требования прокурора удовлетворены.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)