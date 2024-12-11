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В детских садах Красносельского района оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 9:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В детских садах Красносельского района оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры

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Прокурор района направил в суд исковые заявления.

В детских садах Красносельского района Петербурга оборудуют теневые навесы после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в районном надзорном ведомстве. 

Представителями прокуратуры было установлено, что не во всех детских садах уличные игровые площадки оборудованы теневыми навесами для защиты детей от осадков.

Прокурор района направил в суд исковые заявления, потребовав от руководства дошкольных учреждений обеспечить установку теневых навесов. Требования прокурора удовлетворены.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: детский сад, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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