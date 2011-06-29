В десятки домов на Васильевском острове вернулось тепло

Теплоэнергетики завершили ремонт поврежденного трубопровода у дома №45 по Наличной улице.

В 00:20 16 декабря специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонт поврежденного трубопровода у дома №45 по Наличной улице. В 40 домов на Васильевском острове вернулось отопление. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках работ теплоэнергетики заменили более четырёх метров ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключили новый участок.

Напомним, днем 15 декабря при плановом объезде специалисты заметили дефект на трубопроводе. В итоге сотрудники решили не дожидаться серьезного технологического нарушения и приступили к замене участка. Работы планировалось завершить к 8 утра 16 декабря, но специалисты справились намного раньше.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"