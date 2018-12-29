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В деревне Лагоново реконструировали битву за Ленинград

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Военно-историческая реконструкция посвящена 75-летию полного снятия Блокады Ленинграда.

В воскресенье, 27 января в деревне Лагоново Ленобласти проходит военно-историческая реконструкция, посвященная 75-летию полного снятия Блокады Ленинграда. Видео с мероприятия поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

В реконструкции задействованы восстановленные полноразмерные действующие образцы военной техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. Реконструкторы из Петербурга, Москвы и Вологды, а также других городов покажут эпизод напряженных двухнедельных боев блокады Ленинграда. 

Справка: Город Волосово и окрестные поселения были освобождены 27 января 1944 года.

Видео: Piter.tv 

Теги: битва за ленинград, блокада ленграда, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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