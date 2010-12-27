Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге ограничат движение по Биржевой площади‍ из-за "крымского" митинга
Сегодня, 13:58
0
lesjasap
138

В Петербурге ограничат движение по Биржевой площади‍ из-за "крымского" митинга

0
 
 

КРТИ предупреждает о перекрытии транспортного движения по Биржевой площади 18 марта.

Представители КРТИ по Петербургу рассказали о запрете дорожного движения по Биржевой площади. Мера связана с проведением митинга, посвященного Дню воссоединения с Крымом. Мероприятие организовано Комитетом по культуре. Оно состоится 18 марта, в день проведения президентских выборов.

В связи с проводимой согласованной акцией, с 18 до 23 часов  водители не смогут передвигаться по данному участку Васильевского острова. Кроме этого, ограничения коснутся и Биржевой проезд. В промежуток с 22 часов 17 марта до 10 часов утра 19 марта там будет временно запрещено парковаться. 

Фото: сайт КРТИ
 

Теги: биржевая площадь , день выборов , крым , органичение движения
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5