В Петербурге ограничат движение по Биржевой площади‍ из-за "крымского" митинга

КРТИ предупреждает о перекрытии транспортного движения по Биржевой площади 18 марта.

Представители КРТИ по Петербургу рассказали о запрете дорожного движения по Биржевой площади. Мера связана с проведением митинга, посвященного Дню воссоединения с Крымом. Мероприятие организовано Комитетом по культуре. Оно состоится 18 марта, в день проведения президентских выборов.

В связи с проводимой согласованной акцией, с 18 до 23 часов водители не смогут передвигаться по данному участку Васильевского острова. Кроме этого, ограничения коснутся и Биржевой проезд. В промежуток с 22 часов 17 марта до 10 часов утра 19 марта там будет временно запрещено парковаться.

Фото: сайт КРТИ

