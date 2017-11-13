В субботу полностью закроют Тучков мост

В связи с открытием Тучкового моста, которое пройдет 18 ноября, с раннего утра в течение нескольких часов мост будет закрыт полностью.

Открытие Тучкового моста, намеченное на 18 ноября, "закроет" мост с раннего утра. Движение будет ограничено несколько часов. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".



В пресс-службе ГАТИ рассказали, что Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала распоряжение о закрытии движении с 6:00 до 20:00 на основании заявки подрядной организации ЗАО "Пилон".



По данным "Пилона", движение должно открыться 18 ноября в 15:15.



На данный момент по мосту можно проехать с Васильевского острова на Петроградскую сторону. В обратную же сторону движение невозможно.