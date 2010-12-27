В день начала Блокады на Марсовом поле прочитают стихи Ахматовой

В пятницу, 8 сентября, на Марсовом поле пройдет мероприятие в честь дня начала Блокады. С борта автомобиля участники прочитают стихи Анны Ахматовой.

В день начала Блокады Ленинграда с полудня до вечера на Марсовом поле в Петербурге пройдет необычное мероприятие. Молодые перетбуржцы прочитают стихи Анны Ахматовой. К ни присоединятся члены правительства, депутаты ЗакСа, деятели культуры, заслуженные артисты СССР и России.

"Донести до жителей Петербурга муки и страдания тех лет помогут песни военных лет, фрагменты аудиохроники, реконструктуры с макетами вооружения времен Великой войны", - отмечают организаторы.

Ахматову не случайно выбрали для этого мероприятия. Поэтесса с начала войны работала в пожарной команде. Все ее стихи военных лет отличаются лаконичностью и сдержанностью.

Сценой для чтецов послужит автомобиль ГАЗ-АА. В годы войны такие автомобили часто использовали в качестве сцены. Всем желающим покажут вооружения времен Второй мировой войны. Полевая кухня будет угощать морковным чаем. А в специальной палатке расскажут, как можно искать пропавших без вести во время Блокады родственников.