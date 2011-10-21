В декабре выпало рекордное количество снега для Петербурга

Снежный покров на утро 16 декабря составляет от 17 до 21 см.

В декабре в Петербурге выпало 34,9 мм осадков, все они были в виде снега. Такое число осадков соответствует 69% от месячной нормы. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Снежный покров на утро 16 декабря составляет от 17 до 21 см. Солнце в первой половине декабря появлялось три раза и светило 3,3 часа. Для сравнения в 2018 году оно появилось один раз только 31 декабря.

Самая высокая температура за это время была -0,3 градуса 9 декабря. В среднем столбики термометров показывали -4,6 градусов. Это ниже нормы на 2,8 градусов.

Фото: piter.tv