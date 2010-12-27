  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В декабре 160 человек в Ленобласти переедут из аварийного жилья
Сегодня, 13:49
65
KaterinaKono13

В декабре 160 человек в Ленобласти переедут из аварийного жилья

0 0

На реализацию программы переселения в 2019 году выделено 524,6 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ составляют 319,8 млн рублей, средства бюджета Ленинградской области – 204,8 млн рублей.

В декабре 160 человек переедут из аварийного жилья.

В ближайшее время муниципалитеты – участники первого этапа программы 2019 года объявят электронные аукционы на приобретение жилых помещений.

Соответствующий объем средств заложен в областном бюджете для заключения контрактов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Вся необходимая документация подготовлена и направлена муниципальным образованиям Комитетом по строительству.

Все муниципальные контракты планируется заключить до сентября. Затем предстоит оформление купленных на вторичном рынке квартир в муниципальную собственность и их передача по договорам социального найма или мены гражданам.  Завершить переселение 160 человек из аварийного жилья общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров планируется в декабре.

На реализацию программы переселения в 2019 году выделено 524,6 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ составляют 319,8 млн рублей, средства бюджета Ленинградской области – 204,8 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: аварийное жилье, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии