В декабре 160 человек в Ленобласти переедут из аварийного жилья

На реализацию программы переселения в 2019 году выделено 524,6 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ составляют 319,8 млн рублей, средства бюджета Ленинградской области – 204,8 млн рублей.

В декабре 160 человек переедут из аварийного жилья.

В ближайшее время муниципалитеты – участники первого этапа программы 2019 года объявят электронные аукционы на приобретение жилых помещений.



Соответствующий объем средств заложен в областном бюджете для заключения контрактов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Вся необходимая документация подготовлена и направлена муниципальным образованиям Комитетом по строительству.



Все муниципальные контракты планируется заключить до сентября. Затем предстоит оформление купленных на вторичном рынке квартир в муниципальную собственность и их передача по договорам социального найма или мены гражданам. Завершить переселение 160 человек из аварийного жилья общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров планируется в декабре.



На реализацию программы переселения в 2019 году выделено 524,6 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ составляют 319,8 млн рублей, средства бюджета Ленинградской области – 204,8 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО