Циклон принес в Петербург потепление и дожди

Температура воздуха сегодня составит +1…+3 градусов.

В четверг, 24 декабря, Петербург окажется на периферии циклона, в его теплой части. В связи с этим в городе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня в Северной столице потеплеет, ожидается плюсовая температура +1…+3 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Колесов рассказал, когда в Петербурге похолодает.

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