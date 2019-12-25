В четверг в Петербурге потеплеет до +10 градусов

Весь день в городе будет идти небольшой дождь.

В четверг, 22 октября, в Петербург придет потепление. Столбики термометров в этот день поднимутся до +8…+10 градусов. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозам синоптиков, весь день будет идти небольшой дождь. Ветер подует с юго-востока, юга со скоростью 4-5 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 746 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится "коронавирусный патруль".

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