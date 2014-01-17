В четверг в Петербург пришла новая волна тепла

В этот день выпадет снег, а температура воздуха составит +3…+5 градусов.

В четверг, 25 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние теплый сектор циклона. Сегодня будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег и дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +3…+5 градусов, в Ленобласти +1…+6. Ветер подует с юго-востока с переходом на юго-запад с порывами 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду из-за угрозы нагонного наводнения в Петербурге закрывали дамбу.

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