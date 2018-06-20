В четверг в Петербург придет теплая сухая погода

Воздух прогреется до +11..+13 °C.

Четверг в Петербурге обещает быть малооблачным, теплым и сухим. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ночью столбик термометра опустится до минус 1, но уже днем 4 апреля воздух прогреется до +11..+13 °C. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает граждан о том, что ночью и утром на дорогах местами будет гололедица, поэтому участникам движения нужно быть особенно внимательными.

Самая низкая температура в Петербурге 4 апреля была зафиксирована в 1881 году, тогда столбик термометра опустился до минус 22 градусов, самым теплым этот день был в 1983 году – плюс 16 градусов.

Фото: Piter.TV