В четверг в Ленобласти возможны +31 и небольшой дождь

Атмосферное давление не будет существенно меняться.

Стало известно, какая погода ожидается в Ленинградской области в предcтоящий четверг. По данным регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 июня в регионе возможна переменная облачность.

Ночью существенных осадков не ожидается, а днем на востоке 47 региона местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью примет северо-западное и западное направления и будет дуть со скоростью в 2-7 метров в секунду, днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла (местами до +18 градусов), а днем будет жарко, до +26...+31 градусов, при этом на востоке – местами до +23 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Фото: Piter.tv