  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг в Ленобласти возможны +31 и небольшой дождь
Сегодня, 17:29
75
fvbykov

В четверг в Ленобласти возможны +31 и небольшой дождь

0 0

Атмосферное давление не будет существенно меняться.

Стало известно, какая погода ожидается в Ленинградской области в предcтоящий четверг. По данным регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 июня в регионе возможна переменная облачность.

Ночью существенных осадков не ожидается, а днем на востоке 47 региона местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью примет северо-западное и западное направления и будет дуть со скоростью в 2-7 метров в секунду, днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла (местами до +18 градусов), а днем будет жарко, до +26...+31 градусов, при этом на востоке – местами до +23 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии