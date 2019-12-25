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В четверг в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре
Сегодня, 16:21
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lizapoluda

В четверг в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре

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Температура поднимется до +11 градусов.

В четверг в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре 

В четверг, 23 апреля, в Ленинградской области сохранится теплая погода. При этом возможно выпадение мокрого снега на востоке региона. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Ночью ожидается похолодание от -2 до +3 градусов и северо-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Возможно образование гололедицы.

В светлое время суток температура достигнет +11 градусов, а ветер ускорится до 5-10 м/с. 

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стал доступен онлайн-каталог производителей масок.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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