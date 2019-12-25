В четверг в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре
В четверг, 23 апреля, в Ленинградской области сохранится теплая погода. При этом возможно выпадение мокрого снега на востоке региона. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
Ночью ожидается похолодание от -2 до +3 градусов и северо-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Возможно образование гололедицы.
В светлое время суток температура достигнет +11 градусов, а ветер ускорится до 5-10 м/с.
Атмосферное давление незначительно понизится.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стал доступен онлайн-каталог производителей масок.
Фото: Pixabay
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