Температура поднимется до +11 градусов.

В четверг в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре

В четверг, 23 апреля, в Ленинградской области сохранится теплая погода. При этом возможно выпадение мокрого снега на востоке региона. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Ночью ожидается похолодание от -2 до +3 градусов и северо-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Возможно образование гололедицы.

В светлое время суток температура достигнет +11 градусов, а ветер ускорится до 5-10 м/с.

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стал доступен онлайн-каталог производителей масок.

Фото: Pixabay