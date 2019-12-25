В Ленобласти стал доступен онлайн-каталог производителей масок

В нем представлены 39 организаций различного уровня.

Для жителей Ленинградской области запустили онлайн-каталог производителей медицинских масок. Средства защиты можно заказать прямо из дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Каталог формировали представители Центра развития промышленности, на сайте которого и размещены все предложения, а также представители Фонда поддержки областного предпринимательства и сотрудники Агентства экономического развития.

Всего в перечень вошли 39 организаций, среди которых нашлось место как небольшим компаниям, так и крупным фабрикам. Кроме того, для пошива временно перепрофилировались другие предприятия, не имеющие отношения к производству средств защиты.

Ранее мы рассказали о том, что Беглова попросили назвать причину нехватки масок при полных складах.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области