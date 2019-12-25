В четверг в Ленобласти будет +9 с дождем

Ночью температура упадет до +1 градуса.

В четверг, 15 октября, в Ленобласти ожидается прохладная дождливая погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Погода будет облачной с прояснениями, днем в большинстве районов пройдут небольшие, а на юге области умеренные дожди. Ночью также пройдет небольшой дождь в некоторых районах. Ветер подует с севера и северо-востока и разгонится до 11 м/с, атмосферное давление будет понижаться в течение дня.

Воздух в четверг прогреется лишь до +4...+9 градусов днем, а ночью температура упадет до +1 градуса.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС