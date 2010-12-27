В четверг петербуржцам обещают мокрый снег и ноль градусов

В пятницу в город вернётся плюсовая температура.

В четверг, 12 декабря, в Петербурге будет по-зимнему морозно и снежно. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.

Ночью в Северной столице не было осадков, однако ближе к вечеру четверга может пойти мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с юго-запада. Атмосферное давление будет слегка падать.

Если ночью было -4 градуса, то днём столбик термометра поднимется до нуля градусов. В пятницу в город вернётся плюсовая температура.

Самая низкая температура в Петербурге 12 декабря была зафиксирована в 1955 году, тогда столбик термометра опустился до -27 градусов, самым теплым этот день был в 2000 году – плюс 6 градусов.

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