В четверг на трассе "Кола" разведут Ладожский мост

С 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке буксира "Петергоф".

На федеральной трассе "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) разведут Ладожский мост. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

Вверх по реке с 15:00 до 15:45 пройдет буксир "Петергоф с максимальным высотным габаритом 17 метров. Движение для транспорта по Ладожскому мосту в это время будет ограничено.

Технологическая разводка проводится при температуре не больше +25 и скорости ветра не более 15 м/с. Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова приносит свои извинения за предоставленные неудобства и просит заранее внимательно составлять свой маршрут передвижений.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"