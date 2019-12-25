В четверг Петербург накроет очередной циклон

Температура воздуха в городе составит +16…+18 градусов.

В четверг, 27 мая, Петербург окажется под влиянием очередного циклонического вихря, двигающегося на город с запада. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня немного подрастет. Столбики термометров в городе покажут +16…+18 градусов, в Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что 27 мая в Ленобласти ожидаются ливни и грозы.

Фото: Instagram / a_n_novoselova