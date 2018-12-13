В четырех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

Испытания являются важным этапом при подготовке к новому отопительному сезону.

Как сообщили Piter.TV в "Теплосети Санкт-Петербурга", во вторник, 21 мая пройдут испытания тепловых сетей в Центральном, Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах города. При обнаружении опасности в зонах испытаний следует сообщить об проблемах в городской мониторинговый центр (тел. 004, 112) и соблюдать правила безопасности.

Зона испытаний в Центральном районе:

В нее войдут Большая Конюшенная улица, участок улицы Ломоносова (от наб. кан. Грибоедова до Думской), а также Итальянская и Инженерная улицы. В списке - наб. р. Фонтанки, кан. Грибоедова (от Мучного переулка до Спаса-на-крови) и р. Мойки (от Конюшенного моста до нечетной стороны Круглого пер.).

Участок на Невском проспекте – перекресток в створе наб. к. Грибоедова, Фрунзенский пер., Апраксин пер., Мучной пер., Торговый пер., Банковский пер., Конюшенный пер., Круглый пер., а также Степановский проезд, пл-дь Островского и пл. Ломоносова.

Зона испытаний в Адмиралтейском районе:

Улицы Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата, пр. Загородный, Молодетскосельский, Клинский, Московский, пер. Подъездной, Батайский, Большой Казачий, Малый Казачий, наб. Обводного канала, реки Фонтанки, Введенский канал.

Зона испытаний в Фрунзенском и Московском районе:

Боровая улица (пересечение в створе д. 47-52, 55-84), Прилукская (от Боровой до Воронежской), Тамбовская, Воронежская – от набережной Обводного канала до Расстанной, Рыбинская – от набережной Обводного канала до дома №7 по Рыбинской улице, Лиговский проспект (пересечение в створе д. 237-202), набережная Обводного канала – от моста Витебской железной дороги до д. 86 по набережной Обводного канала.

Фото: Pixabay, "Теплосеть Санкт-Петербурга"