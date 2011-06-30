В четырех районах Петербурга перекроют движение из-за ремонта дорог

Петербуржцам придется искать объезд из-за масштабных перекрытий с 31 октября.

С 30 и 31 октября в Санкт-Петербурге временно ограничат движение транспорта в четырех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С конца октября движение автомобилей частично или полностью перекроют в Адмиралтейском, Красносельском, Московском и Приморском районах Петербурга. Ограничения связаны с проведением плановых дорожных и инженерных работ. В Адмиралтейском районе с 31 октября 2025 года до 1 января 2026 года нельзя будет проехать по Большой Подьяческой улице на участке от дома 1 до 3. Также с 31 октября по 4 января 2026 года перекроют движение по набережной канала Грибоедова между Средней и Большой Подьяческими улицами.

В Красносельском районе с 31 октября по 18 декабря закрывается участок Земской улицы в районе Старо-Паново — от Таллинского шоссе до дома 34. Для объезда предусмотрены маршруты через Земскую улицу, Речную улицу и Таллинское шоссе.

В Московском районе движение ограничат с 31 октября по 10 ноября на участке Ташкентской улицы от Парфёновской улицы до Московского проспекта.

В Приморском районе ограничения продлятся дольше всего — с 30 октября 2025 года до 7 мая 2026 года. В это время будет закрыто движение по Долгоозерной улице на пересечении с Парашютной, а также по проспекту Королёва в зонах пересечения с Долгоозерной и Мартыновской улицами.

