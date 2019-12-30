В честь Дня студента губернатор Забайкалья зачитал рэп

Видео распространила пресс-служба губернатора края.

В сети появилось видео, на котором Губернатор Забайкальского края Александр Осипов читает рэп. Приобщиться к музыкальному стилю политик решил в честь Дня студента, который отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз, Московский университет.

В частности, глава региона поздравил молодежь "с этой тусой", отметил, что "в пиджаке сам напрягается" и пожелал студентам "самых топовых побед".

В свою очередь, в Смольном соборе Петербурга, который является храмом всех учебных заведений, 25 января прошла Божественная литургия, которую возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил Почетные знаки святой Татианы студентам и преподавателям вузов.

Видео: Пресс-служба Губернатора Забайкальского Края