В челябинском онкоцентре выявили очаг заражения коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в курсе произошедшего.

В челябинском клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили очаг заражения коронавирусом. В учреждении COVID-19 заразилось 83 человека. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сейчас некоторые отделения в клинике закрыты на карантин. Многих пациентов накануне выписали домой — многие останутся под медицинским наблюдением. Врачи из заразившихся отделений отстранены от работы.

На всей территории онкоцентра проводят санитарно-эпидемиологическую обработку. Роспотребнадзор вместе с сотрудниками Минздрава начали эпидемиологическое расследование.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в курсе произошедшего.

Ранее в Челябинске и Якутске отменили парад Победы из-за угрозы коронавируса.