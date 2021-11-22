В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа

В Махачкале в двухэтажном частном доме взорвался газ. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Информация об инциденте поступила на пульт экстренных служб около 15:20 (совпадает с мск). По предварительной информации, пострадали три человека. После взрыва в доме начался пожар, отметил собеседник агентства.
По факту произошедшего прокуратура Дагестана организовала проверку. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают спасатели и волонтеры.
Ранее в Канаде на военной базе прогремел взрыв.
Видео: МЧС по Республике Дагестан, ВК/Мой Дербент 24
Фото: Instagram/mchsdagestan
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