В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

В Махачкале в двухэтажном частном доме взорвался газ. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информация об инциденте поступила на пульт экстренных служб около 15:20 (совпадает с мск). По предварительной информации, пострадали три человека. После взрыва в доме начался пожар, отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана организовала проверку. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают спасатели и волонтеры.

Ранее в Канаде на военной базе прогремел взрыв.

Видео: МЧС по Республике Дагестан, ВК/Мой Дербент 24

Фото: Instagram/mchsdagestan