В частной клинике Москвы на процедуре липосакции скончалась женщина

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В одной из частных клиник Москвы на процедуре липосакции умерла 35-летняя женщина.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову сообщает, что 15 июля в операционном отделении частной медицинской клиники на улице Асеева умерла женщина 1985 года рождения. По факту гибели пациентки клиники во время процедуры возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Для установления причин смерти назначен ряд экспертиз.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники. СУ СК РФ по г. Москва

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее:В Курске после падения с 8 этажа выжила 4-летняя девочка

Фото: Piter.TV