В cети появился трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат" от Marvel

Премьера сериала на сервисе Disney Plus состоится в марте 2021 года.

В воскресенье, 13 декабря, в сети появился трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат". Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В сериале снялись Энтони Маки и Себастиан Стэн. Также в актерском составе заявлены Даниэль Брюль, Эмили Ванкэмп, Уайатт Рассел.

По сюжете в сериале покажут события, показанный в блокбастере "Мстители: Финал". Сокол будет спасать мир после того, как Стив Роджерс назначил его новым Капитаном Америкой.

Премьера сериала на сервисе Disney Plus состоится в марте 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал тизер мультсериала "Винкс" для взрослых.

Видео: Youtube/HD Трейлеры