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В cети появился трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат" от Marvel

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Премьера сериала на сервисе Disney Plus состоится в марте 2021 года.

В воскресенье, 13 декабря, в сети появился трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат". Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment. 

В сериале снялись Энтони Маки и Себастиан Стэн. Также в актерском составе заявлены  Даниэль Брюль, Эмили Ванкэмп, Уайатт Рассел.

По сюжете в сериале покажут события, показанный в блокбастере "Мстители: Финал". Сокол будет спасать мир после того, как Стив Роджерс назначил его новым Капитаном Америкой. 

Премьера сериала на сервисе Disney Plus состоится в марте 2021 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал тизер мультсериала "Винкс" для взрослых.

Видео: Youtube/HD Трейлеры

 

Теги: marvel, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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