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В центре Волхова появится стела воинской доблести стоимостью 47 миллионов рублей
Сегодня, 12:30
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В центре Волхова появится стела воинской доблести стоимостью 47 миллионов рублей

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Конкурс заявок на создание монумента в Волхове начнется 6 сентября.

На Привокзальной площади города Волхова будет установлена стела воинской доблести и произведено благоустройство окружающей территории: объявленная стоимость контракта составит 47 876 000 рублей, рассмотрение заявок начнется уже 6 сентября. Ранее Волхов получил в 2019 году звание "Город воинской доблести" за мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные при защите от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах.

На площади будет заново уложена тротуарная плитка, проведено озеленение и обновлено уличное освещение. Стелу предполагается установить к ноябрю 2022 года. 

Ранее братские могилы защитников Ленинграда на Серафимовском кладбище получили статус памятника.

Фото: Привокзальная площадь Волхова и фрагмент проектной документации

Теги: волхов, монумент, п- патриотизм, памятник воинской доблести, стела воинской славы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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