В центре Выборга 5-летний мальчик едва не попал под колёса BMW

В результате ДТП у мальчика зафиксированы травмы головы.

Вчера, 2 июля, в центре Выборга 5-летний мальчик едва не угодил под колёса иномарки. Об этом сообщает сетевое издание "47news".

Около девяти часов вечера 1 июля в Выборге рядом с пабом "Чемпион" на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова черный "БМВ" не разминулся с дошкольником.

Как утверждают очевидцы произошедшего, водитель "БМВ" поворачивал с улицы Ленина на улицу Димитрова, в это же время зацепив зеркалом пятилетнего ребенка. В результате ДТП у мальчика зафиксированы травмы головы.