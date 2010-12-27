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В центре Выборга 5-летний мальчик едва не попал под колёса BMW
Сегодня, 12:26
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KaterinaKono13

В центре Выборга 5-летний мальчик едва не попал под колёса BMW

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В результате ДТП у мальчика зафиксированы травмы головы.

Вчера, 2 июля, в центре Выборга 5-летний мальчик едва не угодил под колёса иномарки. Об этом сообщает сетевое издание "47news".  

Около девяти часов вечера 1 июля в Выборге рядом с пабом "Чемпион" на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова черный "БМВ" не разминулся с дошкольником.

Как утверждают очевидцы произошедшего, водитель "БМВ" поворачивал с улицы Ленина на улицу Димитрова, в это же время зацепив зеркалом пятилетнего ребенка. В результате ДТП у мальчика зафиксированы травмы головы.

Помощь ребёнку первыми стали оказывать родители, которые были рядом.

Теги: bmw, выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Выборгского района, Новости Ленинградской области, Выборг,

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